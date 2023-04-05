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НовостиОбщество5 апреля 2023 17:20

В Перми 5 апреля побит 40-летний температурный рекорд

Воздух прогрелся до +16 градусов
Екатерина Оборина
Воздух в краевой столице прогрелся до +16 градусов.

Воздух в краевой столице прогрелся до +16 градусов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми вновь побит суточный температурный рекорд. Днем в среду, 5 апреля, воздух в краевой столице прогрелся до +16 градусов. Об этом рассказали специалисты проекта «Метеоролог и я».

Сегодняшний показатель на полградуса превысил предыдущий рекорд, который был установлен в 1983 году. Тогда максимальная температура воздуха была +15,5°,

Напомним, 6 апреля теплая погода в Пермском крае сменится похолоданием. Температура воздуха опустится до +3…+8°. Пройдут небольшие дожди со снегом.

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