Фото: ФК «Амкар Пермь»
Совершенно неожиданная новость пришла из стана ФК «Амкар Пермь» в день его второго дня рождения, 5 апреля.
Руководство клуба решило расторгнуть контракты с главным тренером команды Рустемом Хузиным, его помощниками Анатолием Агрофениным и Николаем Гришиным.
Есть предположение, что причиной столь радикального решения стал неудачный старт в весенней части чемпионата Второй лиги.
Исполняющим обязанностями главного тренера назначен Иван Черенчиков, ему будут помогать Вячеслав Доний, Сергей Волков и Максим Гавриш.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В матче Второй лиги «Амкар Пермь» проиграл «Торпедо-Миасс»
Пермяки не сумели отыграться на чужом поле после второго пропущенного мяча (Подробнее...)
Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru