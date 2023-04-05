Фото: ФК «Амкар Пермь»

Совершенно неожиданная новость пришла из стана ФК «Амкар Пермь» в день его второго дня рождения, 5 апреля.

Руководство клуба решило расторгнуть контракты с главным тренером команды Рустемом Хузиным, его помощниками Анатолием Агрофениным и Николаем Гришиным.

Есть предположение, что причиной столь радикального решения стал неудачный старт в весенней части чемпионата Второй лиги.

Исполняющим обязанностями главного тренера назначен Иван Черенчиков, ему будут помогать Вячеслав Доний, Сергей Волков и Максим Гавриш.

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