На Перми-1 началась реконструкция пассажирской платформы

Фото представлено читателем

На станции вокзала Пермь-I начали реконструкцию пассажирской платформы. Фотографиями поделился читатель «Комсомолки».

Новая платформа будет двухуровневой. Конструкция будет иметь переменную высоту и состоять из высокой и низкой частей. Обновленная платформа сможет обеспечить пассажирам комфорт посадки и выхода из вагонов.

На новой платформе будет уложена тротуарная плитка, а также смонтирован пандус с высокой части на низкую. Предполагается, что высокая часть будет предназначена для посадки и высадки пассажиров скоростных «Ласточек» и пригородных составов из цельнометаллических вагонов, а низкая – для электричек.

Фото представлено читателем

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