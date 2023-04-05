В Перми на Камской ГЭС начали сброс воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Камская ГЭС начала работать в режиме пропуска половодья. На этот раз старт сбросу воды дали раньше, чем обычно. Отмечается, что это самое раннее начало половодья за всю историю эксплуатации Камской ГЭС – с 1954 года. Об этом сообщается на официальном сайте «РусГидро».

Сейчас пропуск половодья идет в штатном режиме. С 1 по 10 апреля на Камской ГЭС сбрасывают 2 – 3,5 тыс. кубометров воды в секунду. Такой режим установлен рекомендациями Федерального агентства водных ресурсов. Отметка полного наполнения водохранилища составляет 108,50 метров.

Согласно данным многолетней статистики, обычно формирование максимального притока весеннего половодья к створу КамГЭС происходит во второй пятидневке мая. Однако в этом году максимальный приток ожидается уже с 25 апреля по 5 мая.

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