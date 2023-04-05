Актеры Виктор и Иван Добронравовы покатались на лошадях в поселке Прикамья

Фото: ВКонтакте / Конный двор «Белый Берег»

В поселке Шемети Пермского края побывали известные российские актеры Виктор и Иван Добронравовы. Знаменитые гости покатались на лошадях, прогулялись по конюшне и сфотографировались с козочками. Об этом «В Курсе.ру» рассказала руководитель конного двора «Белый Берег» Василина Богатенко.

Отмечается, что звездные гости приезжают к ним уже не в первый раз. Кроме того, Виктор и Иван пообещали приехать вновь.

Напомним, Виктор и Иван Добронравовы, а также Олег Фомин планируют снимать два фильма на территории Пермского края. Названия и детали пока не раскрываются.

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