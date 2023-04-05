В Прикамье создается региональное отделение фонда «Защитники Отечества»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае создается региональное отделение фонда «Защитники Отечества» для поддержки участников спецоперации и их семей. Госфонд позволит сконцентрировать все меры поддержки в одном месте и расширить их перечень. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества». Отделения фонда поддержки участников СВО появятся во всех регионах России. Они будут работать по принципу единого окна. Туда могут обратиться ветераны и члены семей погибших за медицинской, юридической и иной помощью. Планируется, что фонд будет финансироваться за счет федерального бюджета, добровольных взносов и иных источников.

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