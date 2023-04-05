«Азот» провел профессиональные пробы для старшеклассников

Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» провел профессиональные пробы для учеников березниковской школы №11, которые обучаются в классах технического профиля. Мероприятие состоялось в корпоративном музее предприятия.

Профессиональные пробы —одна из форм работы, которая наглядно показывает особенности той или иной профессии, помогает школьникам сделать осознанный выбор. «Азот» организует профпробы для старшеклассников школы №11 уже 5 лет. В этом году они познакомились с историей «Азота» в новом корпоративном музее, узнали об основных производствах и различных специальностях.

Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

О профессии технолога рассказал Денис Сергеев, эксперт тренажерно-обучающего комплекса производства аммиака. Мастер-класс по чтению чертежей провел Руслан Алиев, механик цеха переработки газов. Насколько быстро могут школьники собирать электрическую цепь проверил Владимир Шеин, энергетик ремонтно-производственного управления.

Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Ответил на вопросы о работе слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике Андрей Половинкин, слесарь по КИПиА цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики. Он показал детям, как работает промышленная термопара—устройство для измерения температуры в различных сферах.

Ирина Загвоздкина, начальник отдела обеспечения кадрами филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

«Дети с интересом воспринимают информацию из первых уст. Так получается предметный разговор, налаживается связь. Наши специалисты отличные наставники. Они вышли в этом году в расширенном составе и представили четыре основных профессии — технолог, механик, энергетик, слесарь по КИПиА. Надеюсь, что такая проба поможет выбрать выпускникам направление развития».