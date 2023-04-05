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Новости"Бизнес-новости": Пермь5 апреля 2023 12:22

«Азот» провел профессиональные пробы для старшеклассников

Профпробы —одна из форм работы, которая наглядно показывает особенности той или иной профессии, помогает школьникам сделать осознанный выбор
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» провел профессиональные пробы для учеников березниковской школы №11, которые обучаются в классах технического профиля. Мероприятие состоялось в корпоративном музее предприятия.

Профессиональные пробы —одна из форм работы, которая наглядно показывает особенности той или иной профессии, помогает школьникам сделать осознанный выбор. «Азот» организует профпробы для старшеклассников школы №11 уже 5 лет. В этом году они познакомились с историей «Азота» в новом корпоративном музее, узнали об основных производствах и различных специальностях.

Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

О профессии технолога рассказал Денис Сергеев, эксперт тренажерно-обучающего комплекса производства аммиака. Мастер-класс по чтению чертежей провел Руслан Алиев, механик цеха переработки газов. Насколько быстро могут школьники собирать электрическую цепь проверил Владимир Шеин, энергетик ремонтно-производственного управления.

Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Ответил на вопросы о работе слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике Андрей Половинкин, слесарь по КИПиА цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики. Он показал детям, как работает промышленная термопара—устройство для измерения температуры в различных сферах.

Ирина Загвоздкина, начальник отдела обеспечения кадрами филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

«Дети с интересом воспринимают информацию из первых уст. Так получается предметный разговор, налаживается связь. Наши специалисты отличные наставники. Они вышли в этом году в расширенном составе и представили четыре основных профессии — технолог, механик, энергетик, слесарь по КИПиА. Надеюсь, что такая проба поможет выбрать выпускникам направление развития».