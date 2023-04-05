Что такое Зеленый марафон и как он проходил в Приволжье в предыдущие годы

Фото предоставлено Сбером

20 мая Сбер проведет 10-й юбилейный Зеленый марафон в 60 городах России. На территории присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка* мероприятие пройдет в Нижнем Новгороде, Перми, Ижевске, Владимире, Чебоксарах, Кирове, Йошкар-Оле, Саранске и Набережных Челнах.

Зеленый марафон – не просто спортивное событие, это городской фестиваль, который, в том числе призван привлечь внимание к экологическим проблемам. «Спутниками» марафона традиционно являются субботники, мероприятия по посадке деревьев и сбору вторсырья, инклюзивные забеги и многое другое. Участников события ждут забеги на различные дистанции, праздничные концерты, развлекательные активности для всей семьи и экологические акции.

Фото предоставлено Сбером

Предыдущий Зеленый марафон прошел в 2021 году в символичную дату – во Всемирный день окружающей среды. Более 90 тыс. участников вышли на старт в 58 городах России, где проходили очные забеги. Помимо этого, впервые в истории Зелёного Марафона в специально разработанном мобильном приложении был организован онлайн-забег. Благодаря проекту Сберу удалось привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России сделать несколько простых шагов в сохранение природы. Свыше 65 тыс. километров, которые участники пробежали с мобильным приложением 5 июня, Сбер приравнял к рублям, чтобы передать их в Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».

В регионах Волго-Вятского банка Сбербанка Зеленый марафон собрал более 66 тыс. участников всех возрастов, при этом на дистанции вышли около 28 тыс. любителей бега. Одной из самых ярких экологический акций стал сбор 1,5 миллиона пластиковых крышечек, которые в дальнейшем отправились на переработку. Подробнее о том, как проходил марафон в предыдущие годы в Приволжье – в нашем фотоотчете.