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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 12:29

В Пермском крае мужчина отправил в нокаут незнакомку

Они не поделили место на танцполе
Анна Маркова
Мужчина дважды ударил женщину. Кадр видео ГУ МВД по Пермскому краю.

Мужчина дважды ударил женщину. Кадр видео ГУ МВД по Пермскому краю.

Осенью прошлого года в Чусовом женщину покалечил 27-летний местный житель. Конфликт произошел в развлекательном центре.

Мужчина отдыхал там вместе со своей женой, в какой-то момент рядом с ним начала танцевать незнакомая девушка. Это не понравилось его супруге. Между девушками на танцполе произошла словесная перепалка, а потом они вышли из зала.

Спустя несколько минут мужчина решил пойти за ними. В фойе он увидел свою жену, ту самую незнакомку вместе с подругой, женщины устроили потасовку.

Мужчина решил, что его жене угрожает опасность и ударил кулаком женщину, а потом добавил ей локтем по голове. Она упала, ударилась головой о стену, кафель и потеряла сознание.

- После инцидента мужчина вышел на улицу, там его задержали сотрудники Росгвардиии, он доставлен в отдел полиции, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Пострадавшая не сразу обратилась в больницу, после инцидента она уехала домой на такси, а на следующий день ей стало хуже, «скорая» отвезла пострадавшую в больницу. Медики установили, что женщине был причинен тяжкий вред здоровью.

– 27-летний чусовлянин был осужден по статье: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - говорят полицейские. – Он получил 3 годам колонии условно с испытательным сроком 3 года.

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