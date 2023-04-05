В Пермском крае мужчина отправил в нокаут незнакомку

Мужчина дважды ударил женщину. Кадр видео ГУ МВД по Пермскому краю.

Осенью прошлого года в Чусовом женщину покалечил 27-летний местный житель. Конфликт произошел в развлекательном центре.

Мужчина отдыхал там вместе со своей женой, в какой-то момент рядом с ним начала танцевать незнакомая девушка. Это не понравилось его супруге. Между девушками на танцполе произошла словесная перепалка, а потом они вышли из зала.

Спустя несколько минут мужчина решил пойти за ними. В фойе он увидел свою жену, ту самую незнакомку вместе с подругой, женщины устроили потасовку.

Мужчина решил, что его жене угрожает опасность и ударил кулаком женщину, а потом добавил ей локтем по голове. Она упала, ударилась головой о стену, кафель и потеряла сознание.

- После инцидента мужчина вышел на улицу, там его задержали сотрудники Росгвардиии, он доставлен в отдел полиции, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Пострадавшая не сразу обратилась в больницу, после инцидента она уехала домой на такси, а на следующий день ей стало хуже, «скорая» отвезла пострадавшую в больницу. Медики установили, что женщине был причинен тяжкий вред здоровью.

– 27-летний чусовлянин был осужден по статье: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - говорят полицейские. – Он получил 3 годам колонии условно с испытательным сроком 3 года.

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