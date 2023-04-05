С 1 сентября в Перми стартует проект по интеграции дошкольного и школьного образования

Фото: Администрация Перми

В Перми с 1 сентября 2023 года приступят к реализации проекта по интеграции программ дошкольного и школьного образования. Пока в нем примут участие 10 образовательных объединений во всех районах города.

На предварительном этапе подготовки педагоги школ, вошедших в проект, разработали свои модели начальной школы с учетом запросов детских садов и семей будущих первоклассников. Детей предстоит более предметно готовить к поступлению в школу. Ребята и их родители познакомятся с будущей школой и педагогами.

Все это позволит воспитанникам детских садов без стресса перейти от дошкольного образования к школьному, кроме того, будет создана преемственность между детсадами и школами.

Среди первых учреждений образования в проекте примут участие школы №93, №76, №14, №6, «Мастерград» и «Синтез», лицей №8. В настоящее время прорабатывается возможность включения других школ Перми.

Курировать проект будет заместитель главы администрации города Алексей Грибанов.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru