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НовостиОбщество5 апреля 2023 11:06

В Перми жители ЖК «Гулливер» пожаловались на ржавую воду из-под крана

Речь идет о доме на улице Революции, 48б
Екатерина Оборина
Фото представлено жильцом дома

Фото представлено жильцом дома

В Перми жители жилого комплекса «Гулливер» пожаловались на ржавую воду. Речь идет о доме, который расположен на улице Революции, 48б. По их словам, из-под кранов в их квартирах течет вода с коричневатым оттенком.

– Не вода, а пиво!, - отмечает одна из жительниц многоэтажки.

Отмечается, что такая ситуация не во всем ЖК, а в доме на улице Революции, 48б.

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