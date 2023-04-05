В Перми жители ЖК «Гулливер» пожаловались на ржавую воду из-под крана

Фото представлено жильцом дома

В Перми жители жилого комплекса «Гулливер» пожаловались на ржавую воду. Речь идет о доме, который расположен на улице Революции, 48б. По их словам, из-под кранов в их квартирах течет вода с коричневатым оттенком.

– Не вода, а пиво!, - отмечает одна из жительниц многоэтажки.

Отмечается, что такая ситуация не во всем ЖК, а в доме на улице Революции, 48б.

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