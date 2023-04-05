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НовостиОбщество5 апреля 2023 10:09

В центре Перми открывается новый кофебар Coffee Moose

Любителей ароматного кофе ждут в ТРЦ «iMall Эспланада»
Павел Шатров
Фото: Телеграм-канал IMALL

Фото: Телеграм-канал IMALL

Кофебар Coffee Moose кроме свежесваренного кофе предложит своим гостям горячий какао и ароматный чай. Также будут классные предложения для веганов.

«Веселые и дружелюбные бариста всегда будут готовы предложить напитки на любой вкус: классический кофе или с необычными вкусами и различными сиропами – банановый милкшейк, раф лавандовый, капучино — на этом список не заканчивается», - рассказали нам в торговом центре.

Новый кофебар Coffee Moose разместился на 2-м этаже в ТРЦ «iMall Эспланада». (6+)

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