«Балет Евгения Панфилова» представит новое прочтение романа «Принц и нищий»

Фото: Друзья Театра «Балет Евгения Панфилова» / ВКонтакте

Пермский Театр «Балет Евгения Панфилова» готовит к показу премьеру сезона «О Принце и нищем» по мотивам романа Марка Твена. В создании нового прочтения известного произведения работали хореограф Алексей Расторгуев и режиссер-постановщик Дмитрий Хомяков.

В пермском театре пояснили, что роман о добре и зле «Принц и нищий» стал только отправной точкой для постановщиков: о средневековой Англии в новом спектакле напоминают лишь костюмы героев, выполненные в стилистике той эпохи, и старинная музыка. Эскизы к спектаклю выполнила художник из Перми Валентина Черепанова.

По воле создателей пермской версии спектакля, «принц» и «нищий» предстают не литературными, а, скорее, метафорическими героями. Эти противоречивые личностные качества очень часто прекрасно уживаются в одном человеке – это две стороны одной медали, аверс и реверс. Внутренний союз между добродетелью и пороком, на первый взгляд противоестественный, но неизменный во все эпохи.

Кроме принца и нищего в спектакле есть еще одна заглавная роль - «государственная Печать». Этим отвлеченным знаком власти хочет завладеть каждый из героев: он является одним из символов законности всего, что совершается в любом социуме.

«В существовании Печати есть мудрость и красота, есть жесткость решений и насмешка над теми, кто ее недооценивает. Именно через дуэты Ее и Его хореограф старается донести до зрителя проявление «принца» и «нищего», высокого и низменного в человеческой природе, двуличие в намерениях и поступках. Драматизм, однако, в том, что двуличие всегда исподтишка, как грибок, разлагает душу и уничтожает открытость и доверие», - поясняют замысел создателей спектакля.

Главную женскую партию исполняет Мария Тихонова, мужские партии Руслан Ильзигитов и Евгений Егоров.

Премьерный показ спектакля «О Принце и нищем» состоится 17 апреля на сцене частной филармонии «Триумф». Начало в 19:00. (12+)

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