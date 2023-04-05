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НовостиОбщество5 апреля 2023 9:53

«Уралкалий» заключил соглашение на поставку хлористого калия в Индию

Цена за тонну составляет 422 доллара
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: uralkali.com

Фото: uralkali.com

«Уралкалий», один из ведущих мировых производителей калия, сообщает о подписании контракта на поставку хлористого калия в Индию. Компания первой среди производителей подписала соглашение с крупнейшим индийским импортером минеральных удобрений Indian Potash Limited (IPL) на поставку хлористого калия до 30 сентября 2023 года.

Цена поставляемых в Индию калийных удобрений составляет 422 доллара США за тонну на условиях поставки в порт покупателя (CFR).

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

«Достигнутое соглашение объективно отражает текущую ситуацию в отрасли. Мы видим, что рынок позитивно воспринял нашу инициативу и ожидаем, что индийский контракт станет одним из основных ценовых ориентиров в текущем году».