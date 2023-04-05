В ПНИПУ пройдет встреча с летчиком-космонавтом Андреем Борисенко

Фото: gctc.ru

В актовом зале Пермского Политеха 11 апреля в 10:00 состоится встреча с летчиком-космонавтом, героем Росиии Андреем Борисенко. Он расскажет о своей профессии, прохождении обучения в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина и полетах на орбиту.

Андрей Борисенко выполнил свой первый полет в качестве командира МКС-28, бортинженера ТПК «Союз ТМА-21» и МКС-27 в 2011 году. С октября 2016 по апрель 2017 года отправился на орбиту во второй раз в качестве бортинженера, где провел 337 суток.

За мужество и героизм в ходе космического полета Андрею Борисенко присвоены звания «Герой Российской Федерации», а также вручены медали «Золотая звезда» и «Летчик-космонавт Российской Федерации». Кроме того, он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Знаком Преподобного Сергия Радонежского.

На встрече все желающие смогут пообщаться с космонавтом, задать ему вопросы и сделать памятные фотографии.

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