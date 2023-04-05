Бывшего ректора Пермского педуниверситета обвинили в хищении 25 млн рублей

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Экс-ректор ПГГПУ Андрей Колесников обвиняется в хищении денег вуза. Свердловский районный суд Перми начал рассмотрение уголовного дела. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В период с 2015 по 2019 год было похищено более 25,9 млн рублей. На скамье подсудимых оказался не только бывший ректор, но и завкафедрой ПГГПУ Константин Безукладников и предприниматель Анжелика Отраднова.

Подсудимые с обвинениями не согласны. Они утверждают, что их оговорил завкафедрой педагогики и психологии Борис Крузе, которого уже осудили за хищения в сентябре прошлого года. Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Также с него взыскали более 22,8 млн рублей в пользу ПГГПУ.

По показаниям Бориса Крузе, часть эпизодов хищения были совершены в составе преступной группы.

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