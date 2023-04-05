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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 4:43

Летевший из Перми в Москву самолет столкнулся с птицей

Это произошло во время посадки
Лела Минадзе
Фото: Известия

Фото: Известия

Самолет, выполняющий маршрут Пермь — Москва, столкнулся с птицей. Об этом сообщили «Известия».

Столкновение произошло при заходе на посадку в московском аэропорту Шереметьево. Пассажирский борт принадлежал авиакомпании «Аэрофлот». Самолет благополучно приземлился. В результате случившего никто не пострадал.

Лайнер осматривают техники. Судя по фотографии, сделанной после приземления, на носу самолета осталась вмятина.

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