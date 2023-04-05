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НовостиОбщество5 апреля 2023 3:44

В районе Центрального рынка Перми стало меньше пахнуть канализацией

Полностью избавиться от неприятного запаха пока не получится
Лела Минадзе
Фото: Новогор-Прикамье

Фото: Новогор-Прикамье

В Перми около Центрального рынка часто можно почувствовать неприятный запах канализации. В компании «Новогор-Прикамье» рассказали, как с ним борются.

Как отмечают в компании, сейчас запах уменьшился. Установленные фильтрующие киоски, хоть и снижают концентрацию неприятного запаха, но все же не избавляют от него полностью. С начала года провели их герметизацию, отремонтировали стены шахт и покрыли их составом, защищающим от газовой коррозии. После этого ситуация с неприятным запахом немного улучшилась, особенно на площади перед рынком.

В районе Центрального рынка проходит главный разгрузочный коллектор (ГРК), по которому сточные воды со всего города транспортируются на биологические очистные сооружения. Сейчас «Новогор-Прикамье» проектирует работы для масштабной реконструкции ГРК, чтобы полностью исключить выброс неприятных паров в воздух.

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