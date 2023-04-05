Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 5 апреля 2023 года к 08:00 пробки в 8-9 баллов зафиксированы на ул. Грибоедова от пр. Октябрят до ул. Уинской, на ул. Огородникова и ул. Мостовой от ул. Ленинградской в сторону ул. Соликамской, спуске с ул. Гашкова к ул. Соликамской

В Свердловском районе затор на перекрестке ул. Чкалова и ул. Куйбышева.

В Индустриальном районе пробка на разворотном кольце ш. Космонавтов с ул. Оверятской и ул. Промышленной, перекрестке ул. Верхне-Муллинской и ул. Промышленной.

ДТП на этот час не зафиксировано.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 5 апреля 2023 года сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла.

Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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