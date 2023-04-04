В Перми отменили концерт пианистки, выступающей против СВО

Концерт возможно состоится осенью.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми отменен концерт российской пианистки Полины Осетинской. Она планировала выступление в частной филармонии «Триумф» 5 апреля, но накануне в соцсетях филармонии появилось объявление об отмене этого выступления, его перенесли на осень.
- Случились обстоятельства, на которые команда филармонии никак не может повлиять, - сообщили зрителям.
При этом организаторы рассчитывают провести концерт осенью и предложили оставить билеты. Не исключено, что отмена концерта Осетинской связана с ее высказываниями против СВО.
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