Городская ярмарка откроется в Мотовилихинском районе Перми 5 апреля

На ярмарке можно купить продукты фермеров.
Фото: Оксана ЗУЙКО
В Перми 5 апреля откроется городская ярмарка. На этот раз она расположится в Мотовилихинском районе, по улице Крупской, 42. Работать будет с 11.00 до 19.00.
На ярмарке можно купить фермерские товары: рыбу, мясо, мед, чак-чак, товары ручной работы, в том числе с символикой «Пермь-300».
Работать она будет до 8 апреля.
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