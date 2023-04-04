Городская ярмарка откроется в Мотовилихинском районе Перми 5 апреля

На ярмарке можно купить продукты фермеров. Фото: Оксана ЗУЙКО

В Перми 5 апреля откроется городская ярмарка. На этот раз она расположится в Мотовилихинском районе, по улице Крупской, 42. Работать будет с 11.00 до 19.00.

На ярмарке можно купить фермерские товары: рыбу, мясо, мед, чак-чак, товары ручной работы, в том числе с символикой «Пермь-300».

Работать она будет до 8 апреля.

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