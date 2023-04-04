Ученые Пермского Политеха выяснили, сколько могут проехать электрокары зимой

Фото: пресс-службе Пермского Политеха

Ученые Пермского Политеха выяснили, на сколько хватит зарядки электрокарам на российских дорогах. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

В зимнее время владельцы электрокаров сталкиваются с некорректным расчетом запаса хода. При междугородних пробегах это может привести к преждевременному использованию запаса электроэнергии и невозможности дальнейшего использования транспорта. Российские дороги и климат могут повлиять на эксплуатацию и обслуживание электромобилей.

С проблемами автовладельцы сталкиваются, в основном, при эксплуатации электромобиля в загородном режиме. Особенностью таких автомобилей является повышенный расход электроэнергии на высоких скоростях. Водителей беспокоит, что зависимость расхода энергии от внешних факторов может прервать дальнюю поездку на середине пути, особенно там, где нет станций электроподзарядки. Ученые из ПНИПУ решили рассчитать, сколько могут проехать электрокары на одном заряде аккумулятора зимой.

Так, 185 километров электрокар преодолел за 3 часа 10 минут. Средняя скорость во время поездки составляла 58 км/ч. Авто эксплуатировалось в экономичном режиме, расход электроэнергии составил 56% от емкости батареи. Таким образом, потенциал его хода при температуре воздуха +6 градусов составит не более 330 километров. Согласно паспортным данным автомобиля, запас энергии при полном заряде батареи превышает 500 километров.

Также пермские ученые выяснили, что полученные данные не соответствуют нормам расчета Министерства транспорта РФ. Поэтому они предложили внести в неё корректировки в регламентирующие документы, которые могут помочь в правильной эксплуатации владельцам электромобилей.

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