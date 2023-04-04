В Пермском крае с 1 мая заниматься доставкой пенсий и социальных выплат будет только почта

Почта России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 мая 2023 года вступают в силу изменения в законодательстве Российской Федерации. Согласно им, доставлять пенсии и социальные выплаты наличными денежными средствами теперь могут исключительно организации федеральной почтовой связи АО «Почта России».

«Если пенсию и пособия жителям Пермского края ранее доставляли на дом почтальоны, то ничего не изменится - они так же принесут их на дом. Если граждане получали пенсию и пособия в кассах других организаций, то теперь их надо будет получать только в отделениях почты», - поясняют в «Почте России».

Если выплаты за гражданина получает доверенное лицо, а в доверенности указано название конкретной доставочной организации, то такую доверенность необходимо переоформить.

В отделениях «Почты России» и на дому можно также оплачивать счета ЖКУ и налоги, оформлять подписку на газеты и журналы, страховку на квартиру или дачу, ОСАГО, приобретать товары народного потребления и лотерейные билеты, а также заказывать доставку товаров из каталога «Почта Маркет» по специальным ценам.

По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефонам:

8-800-300-03-73 и 8-800-100-00-00

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