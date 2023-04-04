Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Днем 4 апреля в Перми на шоссе Космонавтов образовалась огромная пробка. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, причиной дорожного затора стало ДТП. Тягач прижал другую машину к отбойнику.

Как показывает сервис «Яндекс.Пробки, движение автомобилей затруднено на участке от улицы Столбовой до Гознака. Также машины медленно едут в сторону автовокзала. Водителям необходимо заранее выбирать пути объезда.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65