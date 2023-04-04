В Перми продолжается выдача сертификатов в детские лагеря

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми продолжается выдача сертификатов на оплату путевок в лагерь. Семья может сэкономить от 30 до 100 процентов от полной стоимости путевки. В департаменте социальной политики администрации Перми рассказали, где можно получить сертификат.

Заполнить заявление и подать необходимые документы и получить сертификат можно в ближайшем филиале МФЦ или на портале «Услуги и сервисы Пермского края». Кроме того, с 3 апреля в краевой столице открылись еще два пункта выдачи сертификатов. Они находятся на улице Щербакова, 24 (администрация Орджоникидзевского района) и на улице Мира,15 (администрация Индустриального района). Пункты будут работать по предварительной записи.

Приобрести путёвку в детский лагерь необходимо в течение 15 дней со дня получения сертификата, иначе он будет аннулирован. Все вопросы по летнему отдыху и оздоровлению детей можно задать специалистам департамента социальной политики по телефонам: 236-15-54, 236-12-14.

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