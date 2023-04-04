Известный фуд-блогер Макс Брандт составил гид по пермским ресторанам

фото: Скрин проекта «Обзор ресторанов»

Популярный федеральный фуд-блогер Макс Брандт решил составить гид пермских ресторанов на основе комментариев в своем телеграм-блоге. Свой первый youtube-канал он создал в далеком 2008 году, когда в этом российском сегменте почти не было блогеров.

Год назад Макс Брандт на его канале стартовал «Обзор ресторанов», в рамках которого он рассказал о лучших заведения общепита Нижнего Новгорода. Фуд-блогер считает, что такая работа приносит ему не только большое удовольствие, но и позволяет делиться с его подписчиками ощущениями при дегустации пищи.

Макс Брандт посвятил свой выпуск 300-летию Перми, и считает его скромным подарком к юбилею города. Это его уже 11-й выпуск программы «Большой обзор еды».

«Мы приехали в Пермь, чтобы показать, чем город сыт. Обошли лучшие заведения: от фаст-фуда до fine dining, не забыв про доставку и бары. Город приятно удивил как авторской, так и местной кухней», - делится итогами своего гастротура в Пермь Макс Брандт.

В гастрономический обзор Перми вошли 12 ресторанов города: от SFC Chicken до «Парадной». Главной целью поездки Макса Брандта стала дегустация настоящих посикунчиков, а также знакомство с «пистиками». Изначально пермяки предложили ему побывать в 131 заведении города.

Заведение общепита в Перми фуд-блогер выбирал по комментариям в своем блоге. Макс Брандт оценивал сервис, еду, цены и авторские идеи шеф-поваров.

«В целом пермские рестораны понравились блогеру, особенно он отметил коми-пермяцкую кухню. Так, Брандт успел попробовать холодец из белых грибов, пель-няни с редькой, посикунчики, крем-суп из пистиков, напитки туринув ва из рябины и клюквы и омидза-кисель из ягод с пломбиром», - рассказывает портал «Пермь-300».

Видео с пермскими ресторанами собрало больше полумиллиона просмотров и тысячи комментариев пользователей, в том числе пермяков.

Пока в рейтинге «Обзор ресторанов» на основании обратной связи лидирует Новосибирск.

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