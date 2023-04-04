Представители концессионера и застройщика посетили площадку студенческого кампуса в Перми

Фото: Правительство Пермского края

Правительство Пермского края провело рабочую поездку для представителей концессионной компании «Кампус «Парма» с целью ознакомления со строительной площадкой будущего межвузовского многофункционального студенческого городка в Камской долине.

Генеральный директор ООО «Системные концессии» Валерий Еремин поблагодарил руководство края за личный контроль в реализации проекта и отметил, что в настоящее время региональными властями взаимодействие с концессионером выстраивается на высоком уровне.

«Управленческие решения принимаются быстро, есть прямой контакт с исполнительной властью. Отдельно отмечу включенность представителей пермских вузов в решение вопросов наполнения научно-образовательного пространства Кампуса», – отмечает Валерий Еремин.

Рабочая поездка является частью серий совещаний правительство Пермского края и представителей концессионера и застройщика, в ходе которых обсуждаются все необходимые для строительства параметры. Следующим шагом станет согласование задания на проектирование межвузовского студенческого кампуса.

В краевом Министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности пояснили, что пространства будущего кампуса планируется организовать так, чтобы обеспечить комфортные условия для проживания и обучения, в том числе и для организации маломобильных групп граждан, а также безопасность и круглосуточную поддержку пользователей кампуса.

Кампус разместят в правобережной части Перми на ул. Маршала Жукова. Площадь его территории составит более 20 гектаров, а площадь объектов строительства 160 тыс. кв. метров.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что будущий межвузовский студенческий кампус откроет новые возможности для студентов и приведет к изменениям в образовательной и экономической сфере региона.

«В новых пространствах мы сможем готовить кадры по заказам наших ведущих предприятий и компаний и создадим новые рабочие места, отвечающие всем вызовам рынка», – подчеркивал Дмитрий Махонин.

Концессионное соглашение о финансировании, создании и эксплуатации современного межвузовского многофункционального студенческого кампуса «Будущее Пармы» в Перми подписали в начале марта 2023 года правительство Пермского края и концессионер «Кампус «Парма», в лице управляющей компании «Системные концессии».

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