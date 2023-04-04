В ходе спецоперации погиб 51-летний офицер из Прикамья

Фото: администрация Чернушинского городского округа

В ходе СВО погиб 51-летний Юрий Стяжкин. Об этом сообщили в администрации Чернушинского городского округа.

Юрий Николаевич родился в поселке Юг-Хутор Республики Башкортостан. Любил спорт, неоднократно побеждал в соревнованиях по лыжным гонкам. Еще в школе решил, что станет военным. Окончил Омское командно-инженерное военное училище. Дальнейшую службу проходил в Забайкалье, командовал танковой ремонтной ротой.

После увольнения из армии капитан Юрий Стяжкин вернулся домой к родителям в деревню Емаш-Павлово в Чернушинском районе Пермского края. Сначала работал участковым, затем уезжал на вахты в северные города страны.

Осенью прошлого года Юрию Стяжкину пришла повестка, и он отправился на фронт. Погиб 25 марта.

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