В Пермском крае 47-летняя женщина вышла из магазина и пропала

Фото: поисковый отряд «Регион 59»

В Пермском крае разыскивают 47-летнюю Светлану Антонову, которая пропала по пути из магазина. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион 59».

29 марта жительница поселка Комсомольский зашла в магазин на привокзальной площади в Кунгуре. Затем она вышла из магазина и пропала. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Волонтеры назвали приметы пропавшей женщины. Ее рост около 165 сантиметров, плотного телосложения, глаза голубые, волосы короткие светлые. На кисти правой руки есть след от ожога. В тот день женщина была одета в белую куртку до колен и черные ботинки.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении этой женщины, просят сообщать по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7 (342) 241-36-40 - БРНС г. Пермь; 8-912-880-41-60 - волонтёры; 8-958-244-12-84 - инфорг Юлия.

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