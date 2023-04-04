В Перми 15 апреля пройдет общегородской весенний субботник

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По традиции многих лет пермяки вновь выйдут на улицы города, чтобы принять участие в общегородском субботнике. В этом году весенний субботник состоится 15 апреля, а осенний запланирован на 23 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В весенней уборке во всех районах Перми примут участие: сотрудники администрации Перми, краевых органов власти, депутаты разных уровней, работники муниципальных учреждений, коллективы промышленных и торговых предприятий, а также управляющие организации и жильцы многоквартирных домов.

Места сбора мусора, собранного в период проведения субботника, и своевременный вывоз мусора с соблюдением правил благоустройства территории города должны обеспечивать территориальные органы администрации Перми.

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