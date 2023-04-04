В Перми вспыхнуло историческое здание у цирка, которое выбрали для школы №146

Скрин видео: Мой город — Пермь

В ночь на 4 апреля в Перми возле цирка загорелось здание по улице Уральской, 110. Сообщение о пожаре поступило в 00:55. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

К месту ЧП выехали 42 человека личного состава и 9 единиц техники. Горели перекрытия здания. Потушить огонь удалось в 02:21. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Сейчас по факту случившегося проводятся проверки. Причины и обстоятельства пожара уточняются.

Скрин видео: ЧП и ДТП Чрезвычайное происшествие Пермь

Дом был построен в 1924 году по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. Он начал рушиться в 2017 году, а аварийным его признали в 2019. Сейчас в нем никто не живет.

Здание не является памятником архитектуры, но его посчитали ценным визуально. В связи с этим его решили снести, а затем воссоздать, то есть заново построить в том же виде.

После реконструкции в здании планировали разместить школу №146. На проект реконструкции потратят 645,6 млн рублей.

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