Березниковские тепловые сети отметили 10-летие производственной деятельности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 апреля 2023 года исполнилось 10 лет со дня образования теплоснабжающей организации города Березники – Березниковских тепловых сетей (БТС) Пермского филиала ПАО «Т Плюс». Предприятие ведёт свою историю с объединения МУП «Теплоэнерго» и цеха теплофикации при Березниковской ТЭЦ-2.

Березниковские тепловые сети обслуживают 527 км теплопроводов силами 212 сотрудников различных служб: ремонтно-восстановительных бригад, оперативно-диспетчерской службы и производственно-технических подразделений. Действуя в единой системе с теплоисточником Березниковской ТЭЦ-2 и двумя понизительными станциями ПН-1 и ПН-2, БТС обеспечивают надежное теплоснабжение клиентов в столице Верхнекамья.

В Березниках «Т Плюс» подает тепло и горячую воду в 978 многоквартирных домов, 135 социальных объектов – детских садов, школ, больниц, поликлиник, учебных заведений и домов культуры. Всего в зоне теплоснабжения энергохолдинга проживает 138 тыс. березниковцев.

«Поздравляю коллег со значимой вехой в производственном процессе и желаю результативной работы как при подготовке, так и в ходе отопительного сезона. Сегодня Березниковский тепловой узел «Т Плюс» обеспечивает надежное теплоснабжение клиентов компании, в том числе, в контуре ответственности Березниковских тепловых сетей. Прежде всего, это заслуга грамотного и квалифицированного персонала», – отметил главный инженер Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Михаил Вепрёв.

В настоящее время Березниковские тепловые сети готовятся приступать к летней ремонтной кампании, в ходе которой, помимо теплопроводов, будут проверены 24 центральных тепловых пункта, 44 блочных тепловых пункта, 2 насосные станции и 2 котельные. Также планируется перекладка 1,5 км тепловых сетей.