В Карагае простились с последним ветераном Великой Отечественной войны

Фото: Администрация Карагайского муниципального округа

В администрации Карагайского округа сообщили о смерти своего земляка, последнего местного ветерана Великой Отечественной войны Ильи Андреевича Старкова.

В январе 1944 года Илья Старков получил повестку из военкомата. После месяца курсов молодого бойца в Бершети его отправили в 7-ю Окружную школу снайперов. Вскоре 18-летний новобранец попал в войска 2-го Белорусского фронта.

В ноябре 1944 года при его полку были организованы курсы младших лейтенантов, где Илья Старков прошел шестимесячные курсы. В январе 1945 года началось наступление, в котором участвовали и будущие младшие лейтенанты. Илья Старков принимал участие в боях за освобождение Польши. Под городом Ломжа на реке Нарев держал оборону до 1945 года. После окончания войны еще пять лет служил в армии.

Как рассказали в газете «Приобвинский край», в 1946 году полк, в котором служил Илья Андреевич Старков, отправили во Владивосток. Затем он продолжил службу на Чукотском полуострове в бухте Провидения. Вернувшись домой в декабре 1950 года, поступил работать мотористом Рождественского радиоузла, затем работал электромонтером. На протяжении 21 года трудился начальником Рождественского участка связи.

Илья Андреевич Старков был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, многими медалями.

Прощание с последним ветераном Великой Отечественной войны в Карагайском округе пройдет в селе Рождественском 4 апреля.

Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким Ильи Андреевича Старкова.

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