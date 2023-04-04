Заключено концессионное соглашение о создании в Перми музея шоколада

Фото: permkrai.ru

Заключено концессионное соглашение о создании в Перми музея шоколадного мастерства. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Правительства Пермского края.

Согласно документу, партнером проекта выступает ООО «СладКон», учредителем которого является кондитерская фабрика «Пермская». На запуск музея отводится 18 месяцев. Музей шоколада планируется открыть в одном из «холмов» на городской эспланаде. Площадь помещения составит около 311 квадратных метров. Пока у него статус незавершенного объекта строительства с уровнем готовности 70%.

Согласно концепции проекта, в музее планируется развернуть несколько пространств. В одном откроют экспозицию, рассказывающую историю Пермского края через историю сладостей. Во второй зоне будут проводить различные мастер-классы, лекции и встречи. В третьей разместится сувенирная лавка, где будет представлена продукция не только пермской кондитерской фабрики, но и других «сладких» брендов края.

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