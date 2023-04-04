Жителя Перми задержали за попытку отправки крупной партии боеприпасов в США

Фото: Приволжское таможенное управление
Житель Перми пытался выслать в США четыре посылки с 18 магазинами патронов для автомата Калашникова. Незаконный для пересылки груз обнаружили сотрудники пермской таможни.
Как пояснили в Приволжском таможенном управлении, для сокрытия товаров от таможенного контроля в декларации пермяк указал, что в посылках находятся пластиковые коробки.
Магазины для автоматов являются комплектующими изделиями к продукции военного назначения и их пересылка физическими лицами в международных почтовых отправлениях запрещена.
Предназначенные для пересылки боеприпасы были изъяты и направлены на экспертизу, которая установила, что они являются средством обеспечения применения стрелкового боевого огнестрельного оружия. Все вооружение находится в работоспособном состоянии.
В отношении жителя Перми возбудили четыре уголовных дела по контрабанде вооружения. Ему грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. Какую сумму «оружейный барон» пытался выручить предстоит выяснить в ходе следствия.
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