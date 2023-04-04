В Перми за 2 млн рублей отремонтируют спорткомплекс «Олимпия»

Фото: olympiaperm.ru

В Перми ищут подрядчика, который проведет ремонт в спорткомплексе «Олимпия» Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 10 апреля. Итоги подведут 14 апреля. Максимальная цена контракта составляет 2 млн рублей.

Подрядчик должен будет отремонтировать обходные дорожки и грязевые лотки, в большом бассейне заменить герметик деформационных швов, а на стене аттракциона «Сумасшедший поток» — мозаику. Также в зонах большого бассейна и саун нужно поменять плитку ножной ванны.

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