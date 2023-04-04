Посыльный мошенников за несколько дней собрал 1,7 млн рублей у жителей Прикамья

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю
На территории Пермского края продолжают орудовать телефонные мошенники, действующие по криминальной схеме «Ваш родственник попал в беду».
На этот раз в Соликамске удалось задержать курьера, который забрал 245 тыс. рублей у местной пенсионерки. Перед этим пожилой женщине позвонили мошенники. С другого конца телефона рыдающая собеседница рассказала ей о случившемся ДТП с участием близкого родственника. Затем к разговору присоединился «следователь» и рассказал о грозящем тюремном сроке виновнику аварии.
Пенсионерка передала крупную сумму денег для «спасения» подошедшему к ней через несколько минут мужчине.
В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали у банкомата, установленного в одном из торговых центров Соликамска. Им оказался 34-летнего жителя Перми.
Как удалось выяснить полицейским в ходе дальнейшего разбирательства, посыльный оказался причастен еще к шести случаям аналогичных хищений. Общая сумма денег, собранных им за несколько дней с жителей Перми, Березников и Соликамска составила свыше 1,7 млн рублей.
В МВД по Пермскому краю сообщили, по всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела, их фигурант заключен под стражу. Расследование продолжается.
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