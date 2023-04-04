У Коммунального моста замечены водолазы и судно на воздушной подушке

Фото: Пермская городская служба спасения

На днях в районе городского пляжа у Коммунального моста комиссия по чрезвычайным ситуациям и аварийно-спасательные формирования Перми и Пермского края провели отработку совместных действий в период весеннего половодья 2023 года с применением специальной техники.

В учениях применили водолазную станцию, судно на воздушной подушке и квадрокоптер. В их ходе проводилось обследование с воздуха акватории Камы, водолазы совершили несколько погружений в воду.

Как пояснили в Пермской городской службе спасения, все поставленные задачи перед спасателями задачи были выполнены успешно.

Ранее в Минприроды Пермского края заявили о начале раннего весеннего половодья в 2023 году на территории региона. Отмечается большой рост притока воды к створу Камской ГЭС.

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