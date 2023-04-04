В Нытве простятся с двумя погибшими на СВО бойцами

Фото: администрация Нытвенского городского округа
Два жителя Нытвы погибли в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в администрации Нытвенского городского округа. Оба ушли на фронт в качестве добровольцев.
Прощание с Николаем Завьяловым состоится 4 апреля в 10:00 в спортивном зале школы №1 по улице Чапаева. Он погиб 18 марта при исполнении воинского долга.
С Антоном Наймушиным простятся 5 апреля также в спортзале школы в 10:00. Сердце бойца перестало биться 5 марта.
«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
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