В Нытве простятся с двумя погибшими на СВО бойцами

Фото: администрация Нытвенского городского округа

Два жителя Нытвы погибли в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в администрации Нытвенского городского округа. Оба ушли на фронт в качестве добровольцев.

Прощание с Николаем Завьяловым состоится 4 апреля в 10:00 в спортивном зале школы №1 по улице Чапаева. Он погиб 18 марта при исполнении воинского долга.

С Антоном Наймушиным простятся 5 апреля также в спортзале школы в 10:00. Сердце бойца перестало биться 5 марта.

«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

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