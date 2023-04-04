В зоне спецоперации погиб 23-летний разведчик из Бардымского округа

Фото: Халиль Алапанов / ВКонтакте

В Бардымский округ пришло печальное сообщение из зоны спецоперации – при выполнении боевого задания 23 марта 20232 года погиб уроженец села Аклуши 23-летний Ильнар Рахмангулов.

Глава Бардымского округа Халиль Алапанов сообщает, что Ильнар Рахмангулов осенью прошлого года был призван на военную службу по частичной мобилизации, направлен в учебный центр в Еланский гарнизон Свердловской области.

С января 2023 года он принимал участие в специальной военной операции разведчиком взвода управления батареи реактивного артиллерийского дивизиона.

«Ильнар Ильясович был прекрасным сыном, братом, мужем, истинным патриотом своей страны. Это невосполнимая утрата. Он отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа. Выражаем глубокие соболезнования семье погибшего. Бардымцы скорбят вместе с вами», - пишет на своей странице во «ВКонтакте» Халиль Алапанов.

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