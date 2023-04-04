В Перми выбрали компанию, которая достроит крематорий за 472 млн рублей

Эскиз: gorodperm.ru

В Перми подвели итоги конкурса на достройку крематория на Восточном кладбище. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Заявки на участие в конкурсе подали две компании. Подрядчиком выбрано ООО «РусРазвитие». Компания снизила цену на 200 тысяч рублей. Крематорий достроят за 472 млн. Старт работ запланирован на май этого года.

Открыть крематорий обещают в 2024 году. Напомним, что его история началась 13 лет назад. Документацию по строительству начали делать еще в 2009 году.

В дальнейшем также планируется благоустроить кладбище.

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