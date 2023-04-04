В Перми ЖК «Авиатор» по улице Старцева достроят за 875 млн рублей

Фото: an-rakurs.ru

В Перми будет достроен проблемный дом по улице Старцева, 143, который входит в ЖК «Авиатор». Об этом сообщает Business class со ссылкой на информацию, опубликованную на портале госзакупок.

О проведении торгов на достройку дома объявил Фонд защиты прав дольщиков Пермского края. Максимальная стоимость работ оценивается в 875 млн рублей. Подрядчику предстоит за 1,5 года выполнить их по ранее подготовленной проектно-сметной документации.

Строительство 21-этажного дома в Свердловском районе Перми изначально планировалось завершить в 2018 году. В 2020 году застройщик ООО «Авиатор-3» был признан банкротом. Ключи от своих квартир все еще не получили более 300 человек.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65