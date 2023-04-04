Фото: Единая лига ВТБ / vtb-league.com

Во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ 2022-2023 казанский УНИКС на своем паркете второй раз крупно обыграл «Парму-Пари» - 94:59 (30:15, 25:21, 12:10, 27:13). Пермякам ничего не удалось противопоставить агрессивной игре хозяев площадки.

Самыми точными в составах команд стали: «Парма-Пари» - Роберсон (18 очков), Походяев (17), Риз (2 + 10 передач); УНИКС - Мэйкон (16), Рэйнольдс (11), Хантер (11), Воронцевич (11).

«УНИКС вновь играл плотно в защите. Сегодня, думаю, они действовали корректно, оборонялись в рамках правил – все так, как и должно быть. Уже в первой четверти хозяева навязали нам свой ритм, к которому мы оказались не готовы. соперник обладает длинной скамейкой, проповедует физический баскетбол и пытается навязать нам быструю игру, получая за счет этого преимущество. В открытой игре мы нейтрализуем свои сильные стороны. Теперь наша задача – провести работу над ошибками и восстановиться. У нас еще остается шанс, мы верим в него. Постараемся показать тот «плей-оффовский» баскетбол, в который мы играли в третьей четверти, и победить при поддержке наших болельщиков», - подвел итоги встречи главный тренер БК «Парма-Пари» Евгений Пашутин.

Третья игра четвертьфинальной серии плей-офф между «Пармой» и УНИКСом состоится в Перми 6 апреля. (0+)

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