Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 4 апреля 2023 года к 08:00 пробка в 9 баллов зафиксирована в микрорайоне Вышка-1. Транспорт стоит на ул. Огородникова и ул. Мостовой от ул. Харьковской в сторону ул. Соликамской. На Вышке-2 такая же ситуация на ул. Гашкова при спуске ул. Соликамской. Еще один затор перед выездом с ул. Леонова на ш. Космонавтов, а также с ул. Верхне-Муллинской на ул. Промышленную в Индустриальном районе.

Локальные точки скопления транспорта в 6-7 баллов есть в нескольких частях Перми:

- на ул. Грибоедова от ул. Лесной до ул. Уинской;

- на ул. Попова в обоих направлениях от ул. Пушкина до ул. Екатерининской;

- на ул. Революции от кольца Колхозной площади до ул. Куйбышева;

- на ш. Космонавтов в обоих направлениях от ул. Уральских Партизан до ул. Плеханова;

- на подъездах к ДКЖ со стороны ул. Малкова и ул. Боровой.

ДТП на этот час не зафиксировано.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 4 апреля 2023 года сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 4 баллов. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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