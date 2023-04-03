В Пермском крае мужчину, который пропал летом прошлого года, нашли живым

Еще один поиск пропавшего в Пермском крае человека завершился словами «Найден, Жив!». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Найден, жив, благодарим всех за помощь в поиске, просьба снять репосты, - написали на своей странице ВКонтакте волонтеры поискового отряда «Регион59-поиск пропавших людей».

Еще один поиск пропавшего в Пермском крае человека завершился словами «Найден, Жив!». И самое удивительное, что пропавшего мужчину обнаружили живым спустя почти год после исчезновения! Где он находился все это время - не сообщается.

Известно, что 31-летний житель села Песьянка ушел из своего дома на улице Молодежной еще 30 июня около 10 часов утра. С тех пор его местонахождение было неизвестно. Мужчина нуждался в медицинской помощи и сейчас он находится рядом со своими родственниками.

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