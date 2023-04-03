Теплая погода разбудила змей в Пермском крае

Фото: скрин с видео краевого Минприроды.
Новость, которая пришла 3 апреля из краевого Министерства природных ресурсов, заставляет немного поежиться от страха: в Пермском крае проснулись первые змеи.
- Их обнаружили во время патрулирования лесного фонда, - сообщили в пресс-службе Минприроды. – Поэтому пермякам стоит быть особо внимательными и помнить, что главное в отношениях с змеями в природе - не наступить на них.
Перед тем, как двигаться вперед, нужно хорошенько топать и хрустеть ветками при ходьбе. Змеи чувствуют вибрацию издалека и стараются скрыться от вас.
Туристов может успокоить вялость весенних змей, но именно в ней и заключается главная опасность: гадюка не реагирует должным и быстрым образом, замирает, а потом начинает защищаться и нападать.
Чтобы избежать укуса ядовитой змеи, гуляя по лесу, нужно быть максимально осторожными и внимательными. Лучше вооружиться длинной палкой и раздвигать ей траву впереди себя. Расщелины между камнями нужно проверить перед тем, как сесть рядом и отдохнуть.
Стоит знать, что от укусов змей могут уберечь высокие резиновые сапоги и плотная одежда.
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