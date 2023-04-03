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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 13:10

В Перми горел заброшенный дом на площади 100 квадратных метров

ЧП произошло днем 3 апреля
Екатерина Оборина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми днем 3 апреля сгорел нежилой дом на улице 2-ой Гамовской. О происшествии сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Информация о пожаре поступила в 16.07. На место прибыли силы и средства от МЧС в количестве 18 человек личного состава и 4 единицы техники. Установлено, что горел заброшенный дом. По предварительным данным, огонь охватил около 100 квадратных метров. На ликвидацию пожара потребовалось около 30 минут. В 16:37 огонь был потушен.

Сейчас по данному факту сотрудники МЧС проводят проверку, а также устанавливают причины произошедшего.

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