В Перми 3 апреля побит 15-летний температурный рекорд

Фото: Евгения ГУСЕВА

Днем в понедельник, 3 апреля, в Перми побит новый температурный рекорд. Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, к 14.00 часам по местному времени на пермской метеостанции со значительным отрывом перекрыт суточный температурный рекорд 2008 года. Пока воздух прогрелся до +14,7 . При этом в Большом Савино уже +18 градусов.

Также впервые в этом году столбики термометров перешли отметку +15 в Кунгуре, Осе и Лысьве. Специалисты отмечают, что температура воздуха продолжает расти.

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