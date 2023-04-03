В Перми эвакуировали посетителей из ТРК «Семья»

Фото: Telegram «ЧП и ДТП, новости»

В Перми из торгово-развлекательного центра «Семья» эвакуировали сотрудников и посетителей. Инцидент произошел днем в понедельник, 3 апреля. Фотографии с места событий появились в социальных сетях.

Как сообщили очевидцы, все люди из здания вышли на улицу. Причина эвакуации – пока неизвестна. Через несколько минут посетителям разрешили вернуться в торговый центр.

Как пояснили в региональном управлении МЧС, никаких сообщений по возгоранию в ТРК «Семья» не поступало. Пожарно-спасательные подразделения не реагировали.

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