В ходе СВО погиб 32-летний сержант из Пермского края

Фото: администрация Кудымкарского муниципального округа

В ходе спецоперации на Украине погиб Роман Дурницын. Ему было 32 года. Информацию об этом сообщили в администрации Кудымкарского муниципального округа.

Он родился в деревне Сидорова Кудымкарского района. После окончания школы поехал в Кудымкар, где получил профессию газоэлектросварщика. С октября 2009 года по ноябрь 2010 проходил срочную военную службу в Новосибирской области — был механиком-водителем.

В сентябре прошлого года Роман Дурницын был мобилизован для участия в СВО в звании младшего сержанта. Погиб 25 марта, выполняя боевую задачу. У него остались жена и два сына.

Прощание с бойцом состоится 4 апреля с 12:00 до 14:30 в селе Ленинск, в здании Ленинского физкультурно-оздоровительного комплекса на Школьном переулке.

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